Instacart
  • Lønninger
  • Forretningsanalytiker

  • Alle Forretningsanalytiker lønninger

Instacart Forretningsanalytiker Lønninger

Forretningsanalytiker-kompensasjon in United States hos Instacart varierer fra $173K per year for L4 til $287K per year for L6. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $208K. Sist oppdatert: 9/25/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L3
Business Analyst 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Business Analyst 2
$173K
$129K
$38.2K
$6.3K
L5
Senior Business Analyst 1
$217K
$147K
$62.2K
$8K
L6
Senior Business Analyst 2
$287K
$175K
$109K
$2.7K
$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Instacart er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

50%

ÅR 1

50%

ÅR 2

Aksjetype
RSU

Hos Instacart er RSUs underlagt en 2-årig opptjeningsplan:

  • 50% opptjenes i 1st-ÅR (50.00% årlig)

  • 50% opptjenes i 2nd-ÅR (12.50% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Andre ressurser