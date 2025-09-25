Selskapskatalog
Instacart
Instacart Forretningsoperasjoner Lønninger

Den gjennomsnittlige Forretningsoperasjoner totalkompensasjonen hos Instacart varierer fra $366K til $512K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Instacarts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/25/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$396K - $460K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$366K$396K$460K$512K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Instacart er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

50%

ÅR 1

50%

ÅR 2

Aksjetype
RSU

Hos Instacart er RSUs underlagt en 2-årig opptjeningsplan:

  • 50% opptjenes i 1st-ÅR (50.00% årlig)

  • 50% opptjenes i 2nd-ÅR (12.50% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Forretningsoperasjoner hos Instacart ligger på en årlig totalkompensasjon på $511,700. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Instacart for Forretningsoperasjoner rollen er $365,500.

Andre ressurser