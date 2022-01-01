Selskapskatalog
Inovalon
Inovalon Lønninger

Inovalons lønn varierer fra $43,675 i total kompensasjon per år for en Løsningsarkitekt på laveste nivå til $276,375 for en Ledelsesrådgiver på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Inovalon. Sist oppdatert: 9/15/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $100K

Backend Programvareingeniør

Produktleder
Median $132K
Dataanalytiker
Median $100K

Forretningsanalytiker
Median $96K
Forretningsutvikling
$110K
Kundeservice
$55.3K
Personalavdeling
$190K
Ledelsesrådgiver
$276K
Prosjektleder
$146K
Salg
$49.8K
Programvareutviklingsleder
$246K
Løsningsarkitekt
$43.7K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Inovalon er Ledelsesrådgiver at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $276,375. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Inovalon er $105,223.

