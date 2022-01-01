Selskapskatalog
Innovaccer
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Innovaccer Lønninger

Innovaccers lønn varierer fra $9,325 i total kompensasjon per år for en Dataanalytiker på laveste nivå til $260,100 for en Produktdesignleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Innovaccer. Sist oppdatert: 9/6/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Programvareutvikler
Software Engineer 1 $15K
Software Engineer 2 $38.3K

Backend Programvareingeniør

Dataforsker
Median $17.5K
Produktleder
Median $55.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Programvareutviklingsleder
Median $67.7K
Dataanalytiker
Median $9.3K
Produktdesigner
Median $21.6K
Dataforskningsleder
$70.8K
Informasjonsteknolog (IT)
$77.7K
Ledelsesrådgiver
$16.5K
Markedsføringsoperasjoner
$11.8K
Produktdesignleder
$260K
Salg
$11.8K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Innovaccer er Produktdesignleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $260,100. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Innovaccer er $21,561.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Innovaccer

Relaterte selskaper

  • LeverX
  • Andela
  • Arcesium
  • Zoho
  • Whatfix
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser