Innotech Lønninger

Innotechs lønn varierer fra $11,973 i total kompensasjon per år for en Informasjonsteknolog (IT) på laveste nivå til $122,400 for en Kjemisk ingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Innotech. Sist oppdatert: 9/14/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $51K

Frontend Programvareingeniør

Backend Programvareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Dataingeniør

DevOps Ingeniør

Dataanalytiker
Median $39.8K
Forretningsanalytiker
Median $46K

Løsningsarkitekt
Median $68K

Dataarkitekt

Teknisk programleder
Median $78.9K
Administrativ assistent
$22.7K
Kjemisk ingeniør
$122K
Dataforsker
Median $31.3K
Informasjonsteknolog (IT)
$12K
Investeringsbankmann
$41.8K
Juridisk
$63.2K
Produktdesigner
$38.8K
Produktleder
$60.2K
Prosjektleder
$91.4K
Rekrutterer
$58.5K
Programvareutviklingsleder
$66K
Risikokapitalist
$41.9K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Innotech er Kjemisk ingeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $122,400. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Innotech er $50,958.

