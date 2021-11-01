Selskapskatalog
INNOLUX
INNOLUX Lønninger

INNOLUXs lønn varierer fra $23,852 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $39,308 for en Prosjektleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos INNOLUX. Sist oppdatert: 9/14/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $25.9K
Maskiningeniør
$36.1K
Produktdesigner
$23.9K

Prosjektleder
$39.3K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos INNOLUX er Prosjektleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $39,308. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos INNOLUX er $30,980.

