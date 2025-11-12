Selskapskatalog
InMobi Dataarkitekt Lønninger

Den gjennomsnittlige Dataarkitekt totalkompensasjonen in India hos InMobi varierer fra ₹3.57M til ₹4.89M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for InMobis totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/12/2025

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos InMobi er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (1.19% per periode)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Dataarkitekt hos InMobi in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹12,983,232. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos InMobi for Dataarkitekt rollen in India er ₹5,477,583.

Andre ressurser