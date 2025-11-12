Fullstack Programvareutvikler-kompensasjon in India hos InMobi utgjør totalt ₹7.52M per year for SDE IV. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹6.81M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for InMobis totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/12/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
SDE I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE IV
₹7.52M
₹6.4M
₹1.12M
₹0
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos InMobi er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (1.19% per periode)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)