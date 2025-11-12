Backend Programvareutvikler-kompensasjon in India hos InMobi varierer fra ₹2.45M per year for SDE I til ₹5.6M per year for SDE III. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹3.01M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for InMobis totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/12/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
SDE I
₹2.4M
₹2.17M
₹104K
₹125K
SDE II
₹3.39M
₹3.29M
₹0
₹105K
SDE III
₹5.6M
₹4.92M
₹681K
₹0
SDE IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos InMobi er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (1.19% per periode)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)