Selskapsoversikt
Inmar
Inmar Lønninger

Inmars lønnsområde varierer fra $79,600 i total kompensasjon årlig for Personal i nedre ende til $224,400 for Markedsføring i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Inmar. Sist oppdatert: 8/19/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $109K
Datavitensskapssjef
$188K
Dataanalytiker
$110K

Finansanalytiker
$86.7K
Personal
$79.6K
Markedsføring
$224K
Produktsjef
$147K
Salg
$124K
Programvareingeniørsjef
$159K
FAQ

