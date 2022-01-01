Inmar Lønninger

Inmars lønnsområde varierer fra $79,600 i total kompensasjon årlig for Personal i nedre ende til $224,400 for Markedsføring i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Inmar . Sist oppdatert: 8/19/2025