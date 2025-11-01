Programvareingeniør-kompensasjon in India hos Ingram Micro varierer fra ₹925K per year for Software Engineer II til ₹1.65M per year for Senior Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹1.11M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Ingram Micros totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/1/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Associate Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
