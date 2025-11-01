Selskapskatalog
Ingram Micro
Ingram Micro Programvareingeniør Lønninger

Programvareingeniør-kompensasjon in India hos Ingram Micro varierer fra ₹925K per year for Software Engineer II til ₹1.65M per year for Senior Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹1.11M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Ingram Micros totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/1/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Associate Software Engineer
(Inngangsnivå)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Hva er karrierenivåene hos Ingram Micro?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Ingram Micro in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹1,650,438. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Ingram Micro for Programvareingeniør rollen in India er ₹728,800.

