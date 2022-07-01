Infront X Lønninger

Selskapsoversikt
Infront Xs lønnsområde varierer fra $43,512 i total kompensasjon årlig for Prosjektleder i nedre ende til $181,090 for Produktsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Infront X. Sist oppdatert: 8/12/2025

$160K

Produktsjef
$181K
Prosjektleder
$43.5K
Programvareingeniør
$92.8K

Teknisk programsjef
$161K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Infront X er Produktsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $181,090. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Infront X er $126,793.

