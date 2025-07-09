Infotech Lønninger

Infotechs lønnsområde varierer fra $24,984 i total kompensasjon årlig for Elektroingeniør i nedre ende til $100,025 for Programvareingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Infotech . Sist oppdatert: 8/11/2025