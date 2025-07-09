Selskapsoversikt
Infotech
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

Infotech Lønninger

Infotechs lønnsområde varierer fra $24,984 i total kompensasjon årlig for Elektroingeniør i nedre ende til $100,025 for Programvareingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Infotech. Sist oppdatert: 8/11/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Elektroingeniør
$25K
Rekrutterer
$99.5K
Programvareingeniør
$100K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Infotech ialah Programvareingeniør at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $100,025. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Infotech ialah $99,500.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Infotech

Relaterte selskaper

  • Amazon
  • Flipkart
  • Apple
  • Snap
  • Pinterest
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser