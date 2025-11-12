Selskapskatalog
Infosys
  • United States

Infosys Medarbeider Lønninger i United States

Medarbeider-mediankompensasjonspakken in United States hos Infosys utgjør totalt $57K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Infosyss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/12/2025

Median Pakke
company icon
Infosys
Associate
Philadelphia, PA
Totalt per år
$57K
Nivå
JL3B
Grunnlønn
$57K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
1 År
Hva er karrierenivåene hos Infosys?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Infosys er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Medarbeider hos Infosys in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $68,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Infosys for Medarbeider rollen in United States er $57,000.

