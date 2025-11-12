Dataarkitekt-kompensasjon in India hos Infosys varierer fra ₹455K per year for JL3B til ₹1.53M per year for JL5. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Infosyss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/12/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
JL3B
₹455K
₹455K
₹0
₹0
JL3A
₹510K
₹510K
₹0
₹0
JL4
₹734K
₹710K
₹0
₹24.2K
JL5
₹1.53M
₹1.46M
₹14.2K
₹50.7K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Infosys er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)