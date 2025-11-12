Selskapskatalog
Infosys
Infosys Kvalitetssikring (QA) Programvareutvikler Lønninger i Greater Bengaluru

Kvalitetssikring (QA) Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Bengaluru hos Infosys varierer fra ₹602K per year for JL3B til ₹1.24M per year for JL5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Bengaluru utgjør totalt ₹602K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Infosyss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/12/2025

Gjennomsnitt Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
JL3B
Systems Engineer(Inngangsnivå)
₹602K
₹602K
₹0
₹0
JL3A
Senior Systems Engineer
₹622K
₹601K
₹0
₹20.9K
JL4
Technology Analyst
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL5
Technology Lead
₹1.24M
₹1.19M
₹0
₹51.7K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Infosys er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Kvalitetssikring (QA) Programvareutvikler hos Infosys in Greater Bengaluru ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹1,242,208. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Infosys for Kvalitetssikring (QA) Programvareutvikler rollen in Greater Bengaluru er ₹601,882.

