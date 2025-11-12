Infosys Backend Programvareutvikler Lønninger i Greater Bengaluru

Backend Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Bengaluru hos Infosys varierer fra ₹622K per year for JL3B til ₹1.73M per year for JL5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Bengaluru utgjør totalt ₹969K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Infosyss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/12/2025

Nivånavn Total Grunnlønn Aksjer ( /yr ) Bonus JL3B Systems Engineer ( Inngangsnivå ) ₹622K ₹622K ₹0 ₹0 JL3A Senior Systems Engineer ₹659K ₹645K ₹0 ₹14.8K JL4 Technology Analyst ₹1.04M ₹1.01M ₹0 ₹31.1K JL5 Technology Lead ₹1.73M ₹1.67M ₹29.7K ₹34.2K Vis 2 flere nivåer

Siste lønnsrapporter

Opptjeningsplan Hovedplan 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aksjetype Options Hos Infosys er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan: 25 % opptjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 4th - ÅR ( 25.00 % årlig )

