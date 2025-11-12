Selskapskatalog
Infosys
Infosys UX-designer Lønninger i India

UX-designer-mediankompensasjonspakken in India hos Infosys utgjør totalt ₹1.22M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Infosyss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/12/2025

Median Pakke
company icon
Infosys
UX Designer
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹1.22M
Nivå
L3
Grunnlønn
₹1.22M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i selskapet
6 År
Års erfaring
6 År
Hva er karrierenivåene hos Infosys?
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Infosys er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en UX-designer hos Infosys in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹1,492,206. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Infosys for UX-designer rollen in India er ₹1,130,885.

