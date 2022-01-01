Infostretch Lønninger

Infostretchs lønnsområde varierer fra $118,000 i total kompensasjon årlig for Programvareingeniør i nedre ende til $169,150 for Produktdesignsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Infostretch . Sist oppdatert: 8/11/2025