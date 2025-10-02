Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos Infor varierer fra $78.9K per year for Associate Software Engineer til $123K per year for Senior Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $84K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Infors totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Associate Software Engineer
$78.9K
$78.9K
$0
$0
Software Engineer
$96.4K
$96.4K
$0
$0
Senior Software Engineer
$123K
$123K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
