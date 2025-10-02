Programvareutvikler-kompensasjon in Netherlands hos Infor utgjør totalt €70.2K per year for Senior Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Netherlands utgjør totalt €64.9K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Infors totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€70.2K
€70.2K
€0
€0
Team Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
