  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

  • Greater Toronto Area

Infor Programvareutvikler Lønninger i Greater Toronto Area

Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Toronto Area hos Infor utgjør totalt CA$93.1K per year for Associate Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Toronto Area utgjør totalt CA$98.8K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Infors totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Associate Software Engineer
(Inngangsnivå)
CA$93.1K
CA$93.1K
CA$0
CA$0
Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Team Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Vis 1 flere nivåer
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Hva er karrierenivåene hos Infor?

Ofte stilte spørsmål

Най-високоплатеният пакет за Programvareutvikler в Infor in Greater Toronto Area е с годишно общо възнаграждение от CA$155,860. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Infor за позицията Programvareutvikler in Greater Toronto Area е CA$98,791.

Andre ressurser