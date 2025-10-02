Programvareutvikler-kompensasjon in Atlanta Area hos Infor varierer fra $99.8K per year for Software Engineer til $131K per year for Senior Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Atlanta Area utgjør totalt $90K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Infors totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$99.8K
$99.8K
$0
$0
Senior Software Engineer
$131K
$131K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***