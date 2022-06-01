Selskapsoversikt
Info-Tech Research Group
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

Info-Tech Research Group Lønninger

Info-Tech Research Groups lønnsområde varierer fra $31,990 i total kompensasjon årlig for Programvareingeniør i nedre ende til $119,710 for Salg i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Info-Tech Research Group. Sist oppdatert: 8/12/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Prosjektleder
Median $102K
Ledelseskonsulent
$61.7K
Salg
$120K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Programvareingeniør
$32K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Info-Tech Research Group è Salg at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $119,710. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Info-Tech Research Group è di $81,643.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Info-Tech Research Group

Relaterte selskaper

  • Airbnb
  • Roblox
  • Amazon
  • Lyft
  • Snap
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser