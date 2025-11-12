Selskapskatalog
Info Edge Fullstack Programvareutvikler Lønninger i Greater Delhi Area

Fullstack Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Delhi Area hos Info Edge utgjør totalt ₹1.88M per year for Senior Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Delhi Area utgjør totalt ₹1.77M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Info Edges totalkompensasjonspakker.

Gjennomsnitt Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
Software Engineer
(Inngangsnivå)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.88M
₹1.69M
₹0
₹188K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Vis 2 flere nivåer
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Hva er karrierenivåene hos Info Edge?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Fullstack Programvareutvikler hos Info Edge in Greater Delhi Area ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹2,237,962. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Info Edge for Fullstack Programvareutvikler rollen in Greater Delhi Area er ₹1,820,994.

