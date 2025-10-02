Selskapskatalog
Info Edge Programvareutvikler Lønninger i Greater Delhi Area

Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Delhi Area hos Info Edge varierer fra ₹1.8M per year for Senior Software Engineer til ₹4.88M per year for Tech Lead/Team Lead. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Delhi Area utgjør totalt ₹2.01M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Info Edges totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025

Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
Siste lønnsrapporter
Hva er karrierenivåene hos Info Edge?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Info Edge in Greater Delhi Area ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹4,877,530. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Info Edge for Programvareutvikler rollen in Greater Delhi Area er ₹2,065,751.

