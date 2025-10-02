Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Delhi Area hos Info Edge varierer fra ₹1.8M per year for Senior Software Engineer til ₹4.88M per year for Tech Lead/Team Lead. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Delhi Area utgjør totalt ₹2.01M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Info Edges totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
