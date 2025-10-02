Selskapskatalog
Infinitive
Infinitive Programvareutvikler Lønninger i Northern Virginia Washington DC

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Northern Virginia Washington DC hos Infinitive utgjør totalt $124K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Infinitives totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025

Median Pakke
Infinitive
Software Engineer
Ashburn, VA
Totalt per år
$124K
Nivå
hidden
Grunnlønn
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$4K
År i selskapet
0-1 År
Års erfaring
5-10 År
Hva er karrierenivåene hos Infinitive?

$160K

Siste lønnsrapporter
Ingen lønninger funnet
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Infinitive in Northern Virginia Washington DC ligger på en årlig totalkompensasjon på $150,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Infinitive for Programvareutvikler rollen in Northern Virginia Washington DC er $89,000.

Andre ressurser