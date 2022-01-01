Selskapskatalog
Infinidat
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Infinidat Lønninger

Infinidats lønn varierer fra $35,638 i total kompensasjon per år for en Kundeserviceoperasjoner på laveste nivå til $111,440 for en Markedsføring på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Infinidat. Sist oppdatert: 9/13/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Programvareutvikler
Median $84.3K

Backend Programvareingeniør

Forretningsanalytiker
$93.5K
Kundeserviceoperasjoner
$35.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Markedsføring
$111K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Infinidat er Markedsføring at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $111,440. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Infinidat er $88,927.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Infinidat

Relaterte selskaper

  • Sitecore
  • REI Systems
  • FiscalNote
  • Swimlane
  • AlgoSec
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser