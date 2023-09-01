Selskapsoversikt
Inetum
Inetum Lønninger

Inetums lønnsområde varierer fra $19,857 i total kompensasjon årlig for Dataanalytiker i nedre ende til $162,089 for Forretningsdrift i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Inetum. Sist oppdatert: 8/19/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $33K

Full-stack programvareingeniør

Forretningsdrift
$162K
Forretningsanalytiker
$48.8K

Dataanalytiker
$19.9K
IT-teknolog
$37K
Ledelseskonsulent
$25.2K
Produktsjef
$30.5K
Prosjektleder
$38.3K
Løsningsarkitekt
$42.1K
FAQ

The highest paying role reported at Inetum is Forretningsdrift at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $162,089. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Inetum is $36,991.

Andre ressurser