Inetum Lønninger

Inetums lønnsområde varierer fra $19,857 i total kompensasjon årlig for Dataanalytiker i nedre ende til $162,089 for Forretningsdrift i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Inetum . Sist oppdatert: 8/19/2025