inDriver
  • Lønninger
  • Programvareingeniør

  • Alle Programvareingeniør lønninger

inDriver Programvareingeniør Lønninger

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Cyprus hos inDriver utgjør totalt €66.6K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for inDrivers totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/31/2025

Median Pakke
company icon
inDriver
Software Engineer
Limassol, LI, Cyprus
Totalt per år
€66.6K
Nivå
Senior
Grunnlønn
€66.6K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År i selskapet
5 År
Års erfaring
5 År
Hva er karrierenivåene hos inDriver?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Bidra

Inkluderte stillinger

Backend Programvareutvikler

Kvalitetssikring (QA) Programvareutvikler

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos inDriver in Cyprus ligger på en årlig totalkompensasjon på €83,770. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos inDriver for Programvareingeniør rollen in Cyprus er €65,536.

