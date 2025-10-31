Selskapskatalog
inDriver
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Produktdesigner

  • Alle Produktdesigner lønninger

inDriver Produktdesigner Lønninger

Produktdesigner-mediankompensasjonspakken in Kazakhstan hos inDriver utgjør totalt KZT 23.19M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for inDrivers totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/31/2025

Median Pakke
company icon
inDriver
Product Designer
Almaty, AC, Kazakhstan
Totalt per år
KZT 23.19M
Nivå
Middle
Grunnlønn
KZT 23.19M
Stock (/yr)
KZT 0
Bonus
KZT 0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
5 År
Hva er karrierenivåene hos inDriver?
Block logo
+KZT 30.29M
Robinhood logo
+KZT 46.48M
Stripe logo
+KZT 10.44M
Datadog logo
+KZT 18.28M
Verily logo
+KZT 11.49M
Don't get lowballed
Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger

Bidra

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Produktdesigner tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktdesigner hos inDriver in Kazakhstan ligger på en årlig totalkompensasjon på KZT 33,351,911. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos inDriver for Produktdesigner rollen in Kazakhstan er KZT 23,186,435.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for inDriver

Relaterte selskaper

  • Microsoft
  • Roblox
  • PayPal
  • Amazon
  • Square
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser