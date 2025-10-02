Selskapskatalog
Indra
Indra Programvareutvikler Lønninger i Madrid Metropolitan Area

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Madrid Metropolitan Area hos Indra utgjør totalt €32.5K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Indras totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025

Median Pakke
company icon
Indra
Systems Engineer
Madrid, MD, Spain
Totalt per år
€32.5K
Nivå
Engineer
Grunnlønn
€32.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
3 År
Hva er karrierenivåene hos Indra?

€142K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Indra in Madrid Metropolitan Area ligger på en årlig totalkompensasjon på €37,978. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Indra for Programvareutvikler rollen in Madrid Metropolitan Area er €32,519.

Andre ressurser