Indra
Indra Programvareutvikler Lønninger i Chile

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Chile hos Indra utgjør totalt CLP 19.45M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Indras totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025

Median Pakke
company icon
Indra
Systems Engineer
Santiago, RM, Chile
Totalt per år
CLP 19.45M
Nivå
L2
Grunnlønn
CLP 19.45M
Stock (/yr)
CLP 0
Bonus
CLP 0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
3 År
Hva er karrierenivåene hos Indra?

CLP 152.53M

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Inkluderte stillinger

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Indra in Chile ligger på en årlig totalkompensasjon på CLP 21,290,200. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Indra for Programvareutvikler rollen in Chile er CLP 19,447,952.

Andre ressurser