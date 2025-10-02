Selskapskatalog
Indra
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Maskinvareingeniør

  • Alle Maskinvareingeniør lønninger

  • Madrid Metropolitan Area

Indra Maskinvareingeniør Lønninger i Madrid Metropolitan Area

Maskinvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Madrid Metropolitan Area hos Indra utgjør totalt €35K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Indras totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025

Median Pakke
company icon
Indra
Hardware Engineer
Madrid, MD, Spain
Totalt per år
€35K
Nivå
L2
Grunnlønn
€35K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År i selskapet
0-1 År
Års erfaring
2-4 År
Hva er karrierenivåene hos Indra?

€142K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig €26.7K+ (noen ganger €267K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger

Bidra

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Maskinvareingeniør tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Inkluderte stillinger

Send inn ny stilling

Radio Frequency Engineer

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Maskinvareingeniør at Indra in Madrid Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of €46,644. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Indra for the Maskinvareingeniør role in Madrid Metropolitan Area is €29,810.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Indra

Relaterte selskaper

  • Databricks
  • Snap
  • Apple
  • Intuit
  • SoFi
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser