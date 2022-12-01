Selskapsoversikt
IndiaMART
IndiaMART Lønninger

IndiaMARTs lønnsområde varierer fra $6,585 i total kompensasjon årlig for Salg i nedre ende til $28,744 for Produktsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i IndiaMART. Sist oppdatert: 8/19/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $13.8K

Full-stack programvareingeniør

Backend programvareingeniør

Produktsjef
Median $28.7K
Salg
$6.6K

Venturekapitalist
$11.8K
The highest paying role reported at IndiaMART is Produktsjef with a yearly total compensation of $28,744. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at IndiaMART is $12,839.

Andre ressurser