IndiaMART Lønninger

IndiaMARTs lønnsområde varierer fra $6,585 i total kompensasjon årlig for Salg i nedre ende til $28,744 for Produktsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i IndiaMART . Sist oppdatert: 8/19/2025