Den gjennomsnittlige Kundeservice totalkompensasjonen in India hos Indeed varierer fra ₹769K til ₹1.12M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Indeeds totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

₹882K - ₹1.01M
India
Vanlig Område
Mulig Område
₹769K₹882K₹1.01M₹1.12M
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Indeed er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.4%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Indeed er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.4% opptjenes i 3rd-ÅR (8.35% kvartalsvis)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Kundeservice hos Indeed in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹1,119,704. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Indeed for Kundeservice rollen in India er ₹768,610.

