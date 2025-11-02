Selskapskatalog
Indeed
Indeed Forretningsutvikling Lønninger

Den gjennomsnittlige Forretningsutvikling totalkompensasjonen in United States hos Indeed varierer fra $118K til $171K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Indeeds totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$134K - $156K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$118K$134K$156K$171K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Indeed er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.4%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Indeed er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.4% opptjenes i 3rd-ÅR (8.35% kvartalsvis)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Forretningsutvikling hos Indeed in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $171,360. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Indeed for Forretningsutvikling rollen in United States er $118,080.

