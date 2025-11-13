Den gjennomsnittlige Regnskapsfører totalkompensasjonen in United States hos Indeed varierer fra $255K til $348K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Indeeds totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/13/2025
Gjennomsnittlig Totallønn
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Indeed er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.4%
ÅR 3
Hos Indeed er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)
33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)
33.4% opptjenes i 3rd-ÅR (8.35% kvartalsvis)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
