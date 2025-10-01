Selskapskatalog
Incred Finance Programvareutvikler Lønninger i Greater Bengaluru

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Greater Bengaluru hos Incred Finance utgjør totalt ₹2.66M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Incred Finances totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Incred Finance
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹2.66M
Nivå
Senior
Grunnlønn
₹2.34M
Stock (/yr)
₹171K
Bonus
₹149K
År i selskapet
2-4 År
Års erfaring
5-10 År
Hva er karrierenivåene hos Incred Finance?

₹13.94M

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at Incred Finance in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹6,712,971. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Incred Finance for the Programvareutvikler role in Greater Bengaluru is ₹2,462,941.

