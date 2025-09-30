Selskapskatalog
Incorta Programvareutvikler Lønninger i Greater Cairo

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Greater Cairo hos Incorta utgjør totalt EGP 1.48M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Incortas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Median Pakke
company icon
Incorta
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Totalt per år
EGP 1.48M
Nivå
Senior
Grunnlønn
EGP 1.48M
Stock (/yr)
EGP 0
Bonus
EGP 0
År i selskapet
5 År
Års erfaring
6 År
Hva er karrierenivåene hos Incorta?

EGP 7.88M

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Incorta in Greater Cairo ligger på en årlig totalkompensasjon på EGP 5,829,211. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Incorta for Programvareutvikler rollen in Greater Cairo er EGP 1,477,620.

