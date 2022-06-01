Selskapsoversikt
Included Health
Included Health Lønninger

Included Healths lønnsområde varierer fra $114,570 i total kompensasjon årlig for Finansanalytiker i nedre ende til $332,655 for Forretningsdrift i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Included Health. Sist oppdatert: 8/19/2025

$160K

Programvareingeniør
Software Engineer 2 $185K
Senior Software Engineer $218K

Full-stack programvareingeniør

Produktsjef
Median $219K
Administrativ assistent
$125K

Forretningsdrift
$333K
Dataanalytiker
$134K
Dataanalytiker
$325K
Finansanalytiker
$115K
Produktdesigner
$186K
Programsjef
$208K
Prosjektleder
$137K
Rekrutterer
$166K
Programvareingeniørsjef
$265K
UX-forsker
$286K
Vestingplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Included Health er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-års vestingplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Included Health er Forretningsdrift at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $332,655. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Included Health er $197,003.

