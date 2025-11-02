Selskapskatalog
In-Charge Energy
In-Charge Energy Programvareingeniør Lønninger

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in United States hos In-Charge Energy utgjør totalt $120K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for In-Charge Energys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025

Median Pakke
company icon
In-Charge Energy
Interoperability Lead
Richmond, VA
Totalt per år
$120K
Nivå
L3
Grunnlønn
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
3 År
Hva er karrierenivåene hos In-Charge Energy?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Bidra

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos In-Charge Energy in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $165,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos In-Charge Energy for Programvareingeniør rollen in United States er $120,000.

