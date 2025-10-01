Selskapskatalog
Imprint Programvareutvikler Lønninger i New York City Area

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in New York City Area hos Imprint utgjør totalt $171K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Imprints totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Median Pakke
Imprint
Software Engineer
New York, NY
Totalt per år
$171K
Nivå
L3
Grunnlønn
$160K
Stock (/yr)
$1.4K
Bonus
$10K
År i selskapet
1 År
Års erfaring
2 År
Hva er karrierenivåene hos Imprint?

$160K

Siste lønnsrapporter
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Imprint in New York City Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $236,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Imprint for Programvareutvikler rollen in New York City Area er $166,373.

Andre ressurser