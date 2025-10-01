Selskapskatalog
Impossible Foods
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Kjemisk ingeniør

  • Alle Kjemisk ingeniør lønninger

  • San Francisco Bay Area

Impossible Foods Kjemisk ingeniør Lønninger i San Francisco Bay Area

Den gjennomsnittlige Kjemisk ingeniør totalkompensasjonen in San Francisco Bay Area hos Impossible Foods varierer fra $177K til $259K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Impossible Foodss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$204K - $232K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$177K$204K$232K$259K
Vanlig Område
Mulig Område

Vi trenger bare 3 flere Kjemisk ingeniør innrapporteringers hos Impossible Foods for å låse opp!

Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!

💰 Vis alle Lønninger

💪 Bidra Din lønn

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.


Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Impossible Foods er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Kjemisk ingeniør tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Kjemisk ingeniør hos Impossible Foods in San Francisco Bay Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $258,538. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Impossible Foods for Kjemisk ingeniør rollen in San Francisco Bay Area er $177,471.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Impossible Foods

Relaterte selskaper

  • Drizly
  • Daily Harvest
  • Truepill
  • GOAT
  • Total Wine & More
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser