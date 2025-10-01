Selskapskatalog
Imply Programvareutviklingsleder Lønninger i San Francisco Bay Area

Den gjennomsnittlige Programvareutviklingsleder totalkompensasjonen in San Francisco Bay Area hos Imply varierer fra $344K til $502K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Implys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$395K - $451K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$344K$395K$451K$502K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Imply er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Programvareutviklingsleder bij Imply in San Francisco Bay Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $501,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Imply voor de Programvareutviklingsleder functie in San Francisco Bay Area is $344,250.

Andre ressurser