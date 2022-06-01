iMerit Technology Lønninger

iMerit Technologys lønn varierer fra $11,651 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $94,525 for en Prosjektleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos iMerit Technology . Sist oppdatert: 11/25/2025