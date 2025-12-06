Selskapskatalog
IMC
IMC Programvareutviklingsleder Lønninger

Den gjennomsnittlige Programvareutviklingsleder totalkompensasjonen in United States hos IMC varierer fra $148K til $214K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for IMCs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/6/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$167K - $194K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$148K$167K$194K$214K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos IMC?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutviklingsleder hos IMC in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $214,200. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos IMC for Programvareutviklingsleder rollen in United States er $147,600.

