Illumio
  • San Francisco Bay Area

Illumio Programvareutviklingsleder Lønninger i San Francisco Bay Area

Den gjennomsnittlige Programvareutviklingsleder totalkompensasjonen in San Francisco Bay Area hos Illumio varierer fra $213K til $309K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Illumios totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$242K - $281K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$213K$242K$281K$309K
Vanlig Område
Mulig Område

$160K

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Illumio er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



