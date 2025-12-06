Programvareingeniør-kompensasjon in United States hos IHS Markit varierer fra $99.2K per year for Software Engineer til $136K per year for Senior Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $135K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for IHS Markits totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/6/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Associate Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Associate Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$99.2K
$94.8K
$2K
$2.3K
Senior Software Engineer
$136K
$120K
$0
$16K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
