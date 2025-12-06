Selskapskatalog
IHS Markit
IHS Markit Rekrutterer Lønninger

Den gjennomsnittlige Rekrutterer totalkompensasjonen in Malaysia hos IHS Markit varierer fra MYR 47.4K til MYR 64.7K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for IHS Markits totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/6/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$12.2K - $14.7K
Malaysia
Vanlig Område
Mulig Område
$11.4K$12.2K$14.7K$15.5K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos IHS Markit?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Rekrutterer hos IHS Markit in Malaysia ligger på en årlig totalkompensasjon på MYR 64,660. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos IHS Markit for Rekrutterer rollen in Malaysia er MYR 47,380.

Andre ressurser

